NAISTELEHE KAANELUGU | Kaire ja Dagmar julgustavad naisi keha pärast mitte põdema: suurus ei loe! Dali Karat , täna, 06:38

Foto: Olga Makina

Eesti armastatuim taustalauljate duo – Kaire Vilgats ja Dagmar Oja on vallutanud eestlaste südamed oma rõõmsa, humoorika ja siira olekuga. Samal ajal on nad silma torganud ka volüümikate kehadega, mis meelelahutusmaailma justkui ei sobitu. Kuidas nad on hakkama saanud kriitikaga ja mismoodi ise endasse suhtuvad?