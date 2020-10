RAAMATUPIDAJAST MOELOOJAKS! Koondamine andis uue elu 

«Kui mees midagi tahab ja selle ostab, siis ta ka kannab seda. Erinevalt naisest, kellel võib kapp kandmist nõudvaid kleite täis olla,» põhjendab Piret (51), miks ta valis just meestele moe loomise.

Meesterõivaste disainimise tegelikud juured jäävad Pireti kooliaega. Kuna poest polnud midagi saada, hakkas naine toona endale ise rõivaid õmblema ja mõistis, et see meeldib talle. Eriala valides soovitati talle meesterätsepa ametit, sest neile õpetati koolis rohkem nõkse.