Neeme Raud peab Tallinnat seksikaks: see on kõige väiksem suurlinn, kus tahan elada 

Suurlinna tuled ei ole kogenud ajakirjanikule võõrad. Aastakümneid elas Neeme New Yorgis ja on peatunud pikemalt teisteski metropolides. Tema viimane reis jäi aga märtsi, Tokyost naasis mees just samal ööl, mil Eestis kuulutati välja eriolukord. «Praegu on null reisihuvi. Kuhu sa siin ikka reisid,» mainib ta hetkeolukorrale mõeldes.