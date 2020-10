Pere ja lapsed „MÕTTEKOHT“ | Kuidas mugavustsoonist välja astuda ja oma ellu uut hingamist tuua? Silja Paavle , täna, 11:35 Jaga: M

Paljud on kogenud, kuidas nad teevad midagi, kuid rahulolematus vaid kasvab. Kui inimeses on aga pealehakkamist ja julgust mugavustsoonist välja tulla, võib ta jõuda sisemise rahu, rõõmu ja eduni nagu Karmo Kivi. Kunagi tüürimeheks õppinud ning müügimehena tegelenud mees on praegu edukas ettevõtja, koolitaja ja arengutreener. Kuidas selleni jõuda, ta tänases Naistelehe taskuhäälingu saates „Mõttekoht“ räägibki.