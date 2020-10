MÜSTIKA| Teemeister Steve Kokker: "Lase teel oma hingele pai teha ja tunneta selle mõju kehale." 

Suurema osa elust Kanadas Montrealis elanud mees armastas teed juba teismelisena. «Jõin kõikvõimalikke taimeteesid, mis lõhnasid hästi,» räägib Steve (55). Alguses jõi ta mõistagi rohkem raviteesid, nagu näiteks kummel, piparmünt ja hibiskus.

Kui aga Hiina avas 1990ndatel oma turu läänemaailmale ja Steve’i kodukohas tegi uksed lahti teepood, oli noor mees müügil olevate teede kogusest rabatud. «200 ja rohkem teesorti, mis kõik lõhnasid ja maitsesid erinevalt. Ma tundsin, et mu pea plahvatab seda kõike nähes,» meenutab ta muiates.

Samuti mäletab mees tänini esimest teda jalust rabanud teed ja sellega kohtumise hetke. See oli kord, kui ta otsustas tutvust teha piimase oolongiga. Steve avas karbi … ja oli sealt ninna jõudnud aroomist hämmeldunud. «Kas see on tõesti tee? Kas see saab tõsi olla?» mõelnud ta segadusse sattunult. Nii tee lõhn kui ka maitse üllatasid teda väga.

Steve nendib, et nüüd, teemaailmas kauem rännanuna, ta seda teed enam ise ei joo, kuigi maailmas on piimane oolong endiselt väga populaarne. Esimesest ehmatusest üle saades otsustas mees nimelt teemaailma süvitsi minna. «Ma olen ju tähtkujult Neitsi, mul on vaja kõike põhjalikult teha,» muigab ta.