Teadmanaine Lille Lindmäe: «Pirita kloostri ümbrus on Eestis võimsaima energiaga paik.» 

Lille Lindmäe on ainus tervendaja Eestis, kes (ametinimetusega bioväljade korrastaja) on patsiente ametlikult ka polikliinikus vastu võtnud. Tal on ette näidata tuhandeid edulugusid. Praegu Lille enam üksikute inimeste muredega palju ei tegele, sest kümme aastat tagasi anti talle kõrgemalt poolt teine ülesanne: maakera ümbritseva energiavõrgustiku – ley-liinide korrastamine.

«Minu ülesanne on levitada maailmas puhast, kõrge sagedusega energiat ja aidata loodusel, Maal ja inimestel tõusta energeetiliselt kõrgemale tasemele,» ütleb ta.

Lille on käinud ley-liine parandamas ja valgussambaid ehitamas 40 riigis, paljudes maades mitu korda.

2010. aasta novembris helistati Lillele ja kutsuti ta Helsingisse meedium Sinikka Sihvoneni kanaldusseansile. Soome kanaldaja kaudu räägib kõrgem valgusolend Plejaadidelt, kes kutsub end Jakatziks. «Jakatz ütles, et mu energia on terve, puhas ja hästi voolav, universum soovib, et hakkaksin Maa energiatega tegelema,» meenutab Lille. «Jakatz ütles veel, et kui mulle tuuakse sõnum, et kuskil on vaja midagi korrastada, siis ma ei saa keelduda, kui tahan, et minu eest ka hoolt kantakse.»

Teateid selle kohta, kuhu ja millal on tarvis minna ning mida teha, saab Lille praegu peamiselt viielt üksteisest sõltumatult meediumilt Eestist ja Soomest.