MÜSTIKA| Imeline tervenemine päästis Natali sisemistest deemonitest 

Narvas sündinud Natali (49) leiab, et elas aastakümneid valesti. «Olen alati olnud eneseotsingutel. Noorena ei suutnud ma endale õiget eriala valida, ei suutnud aru saada, mis on see, mida elus kõige rohkem teha tahaksin,» tunnistab ta.

Emale rääkis alati, et tahaks töötada lastega, aga see plaan laideti kodus maha. Siis arvas Natali keeleande tõttu, et võiks õppida Moskvas inglise keelt, kuid lõi ise põnnama. Sõbrannast sai Venemaal tuntud filminäitleja, Natali pelgas aga teatrikooli astuda. Samas meeldis talle õmmelda, ja miks mitte seda süviti õppida? Ometi pidas naine Peterburi rakenduskõrgkoolis vastu lühikest aega – Eesti mentaliteediga polnud tema kinnitusel suurlinnas midagi peale hakata, ehkki kaugetest Venemaa küladest tulnud piigad sattusid kõigest vasikavaimustusse.

Elumuutusi oli Natali alati väga peljanud. Või siis olulisi valikuid teha, kartes eksida. Juba 19aastasena abiellunud ja esimese poja ilmale toonud, ei õppinud ta ülikoolis sugugi unistuste erialal. Emotsionaalne loomus ja pigem kunstiinimese karakter viisid viimaks ehitusinseneri ametini.