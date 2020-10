MÜSTIKA| Kratid, luupainajad ja koerakoonlased - vanad eestlased uskusid paljudesse mütoloogilistesse olenditesse 

Einike töötab küll Eesti vabaõhumuuseumi Paljurahvuselise Eesti Keskuse juhatajana, kuid see pole teda takistanud südamelähedase teemaga tegelemast.

Haiguste põhjuseks ei peetud Einikese sõnul kauges minevikus külma ilma või muud, mis seda esile kutsub. Pigem usuti, et see on kellegi saadetud, nõiduse või kaetamise kaudu esile kutsutud. Loodusnähtusidki – nagu välk või pööristorm – ei suudetud teaduslikult seletada, vaid arvati, et neid tekitab vanatühi või et tuulispasas lehvivad ringi hoopis nõiad. Kõik, mida ei suudetud seletada, pandi üleloomulike nähtuste arvele, sest keegi või miski pidi neid ju tekitama. Saksa mõisnike pealesurutud kristlus ei juurdunud, sest usulevitajad olid kurjad ja religiooni sisu eestlastele arusaamatu. Seega ei saanud Jeesusele Kristusele loota.

Kuigi peredes kasvas reeglina palju lapsi, surid paljud kehva toidu ja haiguste tõttu enne täisikka jõudmist. Põhjuseid otsiti teispoolsusest või arvati, et kurja inimese kaetus on asjasse segatud. Kui juhtus, et lapse röövis mõni öösel talu ümber ulunud hunt, arvati see mõneks pahareti saadetud hallivatimeheks või oli sootuks tegemist libahundiga.