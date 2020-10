Müstika MÜSTIKA | Tähed teavad! Milline tuleb 2020. aasta lõpp taevakaardi järgi? Triin Tobber , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

Gorgeous autumn panorama of a sunny forest Gorgeous autumn landscape panorama of a scenic forest with lots of warm sunshine Foto: Smileus

Sügiskuud tõotavad tulla sekeldusterohked, õhus on kirgi ja konflikte. Enne jõule aga loovad kaks suurplaneeti, Jupiter ja Saturn, epohhi loova ühenduse, millist pole nähtud aastasadu. Astroloog Triin Tobber kirjutab lahti, mida lubavad tähed aasta viimasteks kuudeks.