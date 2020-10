MÜSTIKA | Taimetark Mercedes Merimaa: "Taimed on tervise poolt, mitte haiguste vastu!" 

Mercedes (66) räägib, et maal, Võisiku mõisa lähedal Lubjaahju talus kasvanuna alustas ta koos vanematega metsas käimist juba lapsena, sest toidulauale oli lisa vaja. «Ema tundis ravimtaimi ja rääkis ka meile, mis on mürgised ja mis ravitoimega,» sõnab naine. Tema onu jälle käis koos seeneraamatuga metsas seeni määramas, mille peale tõi ema ka Mercedesele raamatukogust seeneraamatu. «Mäletan, et käisin alates neljandast klassist koos raamatuga metsas ja püüdsin uusi seeni tundma õppida,» meenutab ta. Seejärel tundus justkui loomulik ka taimi samamoodi tundma õppida.