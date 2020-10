Kurb tõde: naised haigestuvad suuresti ennetatavasse kopsuvähki järjest sagedamini  

Eile alanud vähinädal keskendub tänavu kopsivähile ja selle ennetusele. Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Vahur Valvere nendib, et kopsuvähk on kogu maailmas oluline vähisurmade põhjustaja. „Samas on see üks väheseid vähivorme, kus ennetus on väga efektiivne – Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul on võimalik 90% kopsuvähkidest ennetada, kui piirata suitsetamist,“ nendib ta.

Rohkem juur- ja puuvilju!

Tervise Arengu Instituudi andmeil sureb igal aastal Eestis kopsuvähi tagajärjel 670 inimest. Meeste seas on kopsuvähk haigestumuse poolest eesnäärmevähi järel teisel, surmadest esimesel kohal. Naistel on selle vähi levimus nii haigestumuse kui suremuse poolest kolmandal kohal. Seejuures on Tervise Arengu Instituudi Epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja Kaire Innose sõnul märkimisväärne, et meeste haigestumuse arv püsib viimastel aastatel sama, kuid naised haigestuvad kopsuvähki üha sagedamini. Üheks põhjuseks toovad viimase aja uuringud Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialisti Anna-Liis Kulpase vahendusel just naiste seas leviva HPV viiruse. Seni on sellest räägitud kui emakakaelavähi põhjustajast.

Peamine riskitegur kopsuvähi tekkes on siiski suitsetamine – nii aktiivne kui passiivne. Kuid ka kokkupuuted radooni, asbesti ja arseeni ühenditega ning heitgaasidega võivad seda rasket tõbe põhjustada. Lisaks suurendab riski haigestuda kopsuvähki juba mainitud HPV viirusele ka krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, isiklik või pärilik pahaloomuliste kasvajate ajalugu, varasemalt läbitud kiiritusravi. Uuemad uuringud näitavad, et ka vähene puu- ja juurviljade tarbimine võib haigestumist suurendada.

Ennetus olulisim!

Et kopsuvähk on kergemini ravitav algusjärgus, kuid märku annab see endast sagedamini alles hilises staadiumis, on äärmiselt oluline mõelda ennetusele. Üks on Anna-Liis Kulpase sõnul rakendada kopsuvähi sõeluuringut. Tänavu veebruaris võeti vastav otsus selle elluviimiseks Euroopa Liidu riikides ka vastu, kuid maailma vallanud koroonapandeemia tõttu on rakendamine esialgu takerdunud.