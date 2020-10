Müstika MÜSTIKA | Millised esoteerikaraamatud on raamatukogude hitid? Helina Piip , täna, 19:55 Jaga: M

GALERII

Uurisime, millised esoteerikaraamatud on raamatukogude hitid. Selgus, et menukite seas on enam kui pooled teosed selgeltnägijatelt ja ravitsejatelt. Miks see nii on, palusime kommenteerida kirjastajatel.