Pere ja lapsed Keira Knightley juhib tähelepanu olulisele küsimusele: miks me eeldame, et laste kasvatamine on naiste kohustus?

Keira Knightley Foto: Vida Press

See on igivana küsimus, mida töötavatelt emadelt on aastaid küsitud: kuidas sa hoiad tasakaalus oma karjääri ja emarolli? Sellele pole õiget vastust. Kuigi näitleja ja kahe lapse ema Keira Knightley tunnistas HelloGigglesile antud intervjuus, et ka tema tunneb pidevalt süüd, kui on oma lastest eemal, keskenduks ta pigem teisele küsimusele: miks me ei küsi meestelt sama asja? „Miks me ei eelda, et töötav mees vaatab oma laste järgi sama palju kui teine vanem?” küsib ta.