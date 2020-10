Kuidas päästa suhet rutiini langemast?  

Teadlased jagavadki armastuse kolmeks faasiks. Iha peamiseks põhjustajaks on nii naistel kui ka meestel testosteroon. Armumise faasis on olulised neurotransmitterid dopamiin ja noradrenaliin. Armumise faas on lühiajaline ning kestab eri hinnangutel kuni kolm aastat. Kolmandas ehk kiindumise faasis on peamised tegurid serotoniin ja vasopressiin, millel on rahustav toime. Tekib ohutuse, heaolu ja rahulduse tunne, avastatakse teise inimese iseloom ja isiksus.