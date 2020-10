Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päeva märksõna on Püha Vaim, püha Loov Hing. See on ka igavese valguse päev. Täna ei soovita teha mitte midagi tõsist ega määravat. See on päev, mil süüakse oma tegude vilju ning päeva sündmuste järgi võib otsustada, kas oled olnud õigel teel. Kui oled enesele sisendanud, et täna on sul õnnetu päev, siis nii ka on, sest täna materialiseeruvad mõtted.

Kuutsükli 28.päev soosib süvenemist ja läbinägemist. Ennustused ning unenäod lähevad reeglina täide. Tuleb olla kõrgendatud meeleolus, mõelda vaid häid mõtteid, tegelda sisevaatlusega ning kontrollida oma emotsioone. Täna on võimalik muuta oma saatust. Meile antakse võimalus teadvustada ja luua endale elu eesmärk. Võib töötada tšakratega, kuna täna on need avatud.