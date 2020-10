Eesti kõige verisemad kohad: sünge rännak Sinimägedest Sõrve sääreni  

„See on hea mäluharjutus,“ haarab Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalooõpetaja Indrek Riigor kinni Õhtulehe ettepanekust nimetada Eesti kõige tumedama ajalooga paigad ehk kohad, kus on enim inimesi hukka saanud. Läheme koos süngele rännakule ja alustame loomulikult kõige verisemast kohast ehk Sinimägede lahingupaigast Ida-Virumaal.

Kõige ohvriterohkemad lahingud, mis Eesti pinnal eales peetud, toimusid Sinimägedes 1944. aasta 26. juulist 10. augustini. Nagu ütleb Riigor, ei jõua surnuid, kes sinna maetud on, kokku lugeda. Seda enam, et andmed hukkunute kohta on eri allikates erinevad. „Eks selle taga ole kummagi osapoole propaganda,“ pakub Riigor.