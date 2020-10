Inimesed Aastaid tütre anoreksiaga võidelnud ema: «Küll tuleme sellest välja!» Liis Ilves , täna, 18:59 Jaga: M

Usalduslik ema-tütre suhe: Viimased aastad on Stefany ja ema Snežana suhted olnud äärmiselt keerulised. Tänaseks on aga probleemid lahendatud ja koos võideldakse parema homse nimel. «Ema teab minust nüüd kõike,» kinnitab Stefany, et usaldab ema täielikult. Foto: Martin Ahven

Mõni süütu nali või valimatu sõnakõlks võib kergesti nullida ühe noore inimese enesehinnangu ja pöörata pea peale kogu tema perekonna elu. Nii juhtus ka 14aastase Stefanyga, kes on söömishäire tõttu korduvalt seisnud kalju serval.