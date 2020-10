NAINE, KES ARMASTAB LENDAMIST: „Mehega, kes mind kardab, pole ju midagi teha!” 

Pealinnast pärit Marje (28) ütleb, et polnud Tallinna 21. kooli lõpetamiseni lennundusega kuigivõrd seotud. Kui muidugi välja jätta tõigad, et oli korra mudilasena lennukiga Kärdlasse sõitnud, stjuardessi ulatatud pulgakommi limpsinud ja aknast välja vaadates imestanud, kui väikesed olid autod ja et inimesed meenutasid pigem sipelgaid. Suurema tüdrukuna oli tal lennukisse asja vaid seoses puhkusereisiga Kreeta saarele.

Kool läbi, seisis ees elukutse valik. Ega Marjel muid kriteeriume otsuse tegemisel olnudki, kui et tulevane töö võiks olla põnev ja väljakutseid esitav. «Piloodi eriala jäi mulle lihtsalt silma,» ütleb ta.