KÜSIMUSED JA VASTUSED! Mida tuleb sünnitama minnes teha ja kas isad lubatakse kaasa? 

Kõiki sünnitama tulijaid testime COVID-19 suhtes. Kasutusel on kahte tüüpi teste: kiirtestid ja nn tavatestid. Kiirtesti tegemiseks kulub umbes üks tund, kuid murekohaks on see, et kiirtestide kättesaadavus on Eestis väga piiratud, sest kogu maailmas on nende järele suur nõudlus. Seetõttu kasutame kiirteste optimaalselt ja ainult kindlatel näidustustel. Tavatesti vastuse saamiseks kulub umbes 4-6 tundi. Kuni COVID-19 testi vastuse saabumiseni peab sünnitaja kandma kirurgilist kaitsemaski.

Mis saab siis, kui lapseootel naine on võtnud omale tasulise ämmaemanda, kes oleks sünnituse ajal tema kõrval? Kas ka tema ei saa sünnitusele? Miks?

Pelgulinna sünnitusmajas on võimalik lisatasu eest valida sünnituse juurde endale meelepärane ämmaemand, kellega sõlmitakse vastav leping. Tasulise ämmaemanda teenust osutavad samad ämmaemandad, kes ka muidu Pelgulinna sünnitusmajas töötavad, seega ei ole antud juhul tegemist väljastpoolt sünnitusmaja tuleva inimesega.

Lisaks ämmaemandale ja muule sünnitusmaja personalile on praegu sünnitaja juurde lubatud ka üks terve täiskasvanud pereliige, kelleks on lapse isa või muu lähedane. Sünnitoetajad (doulad) ja teised tugiisikud kahjuks sünnitaja juurde praegu lubatud ei ole, et minimeerida nakkusriski.

Kas koroona ajal on endiselt kasutusel ka ühispalatid?

Kui patsiendid on eelnevalt COVID-19 suhtes testitud ja testi tulemus on negatiivne, siis võib samas palatis viibida ka mitu patsienti korraga.

See, millised palatid on kasutuses, sõltub juba konkreetsest sünnitusmajast. Pelgulinna sünnitusmajas on praegu kõik sünnitusjärgsed toad kas ema-lapse toad või peretoad. Varasemalt olid meil kasutuses ka mõned üldpalatid (kaks voodikohta palatis), kuid hetkel on neis ruumides toimumas renoveerimistööd ja ehitame ka need ümber peretubadeks.