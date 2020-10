ABIELU LÄBI? 10 peamist põhjust, miks igavene liit puruneb 

Abielu õnnestumiseks on hädavajalik, et teil oleks ühiseid huvisid. Muidugi on oluline ka kummagi paarilise oma aeg, kuid kui teil ei ole ühtegi ühist kirge ega hobi, kaugenete paratamatult üksteisest.

Igal paaril on lahkarvamusi ja see on täiesti normaalne. Peamine on välja töötada põhireeglid, et mõlemad tunneksid ennast austatuna ja kuulduna. Kui te aga kaklete nii, et teise osapoole arvamus korda ei lähe, pole teil pikka pidu.