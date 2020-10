„MÕTTEKOHT“ | Miks ja kuidas kogu meie elu mõjutavat und paremaks timmida? 

Samas näitas tema hiljutine mahukas uuring, et väga paljud eestlased on unega kimpus. Miks ja kuidas seda parandada saaks? Kas alati on põhjust muretseda, kui hommikul ärgata ei jaksa? Kas und on võimalik järele magada ja miks üldse unekvaliteedi parandamise poole püüdlema peab, tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht räägimegi.