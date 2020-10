HÄDA ANNAB HÄBENEDA: mida teha, kui ei julge tualetti minna, sest kallim on kodus? 

Paari- ja pereterapeut Marge Vainre soovitab pöörduda kliinilise psühholoogi poole, sest seda teemat võiks vaadelda ärevuse kontekstis, abi võiks olla kognitiiv-käitumuslikust teraapiast (KKT). „Mina paari- ja pereterapeudina soovitaksin püüda sellel teemal ikka oma partneriga rääkida. Mõistan, et see ongi piinlik ja sellepärast välditaksegi ka WC-toiminguid, kuid kui ei saa olulistest asjadest rääkida, siis on see suhteteema ka laiemalt. Oleks ju hea teada, mis tunne on kallimale rääkida nii isiklikku ja intiimset asja ja kogeda, kas mõistetakse, kuidas teine reageerib jne. Kui saab rääkida, siis on suur samm tehtud ka ärevuse vähenemise suunas ja ehk ei peagi enam muretsema, vältima, pidevalt ette planeerima jne. KKT tegeleks ka sellega, et julgustada, sest vältimine vaid suurendab ärevust ja probleem jätkub.“