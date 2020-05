PIIRID AVANEVAD: mida teha Põhjamaade Pariisis ehk Riias?  

Lätlased kutsuvad Riiat Põhjamaade Pariisiks, Eesti šopahoolikud Baltimaade Milanoks ja Napoleon on lõunanaabrite pealinna nimetanud Londoni eeslinnaks. Nii et suvel, mida iseloomustavad lähi- ja lühipuhkused, on 300 kilomeetri kaugusel asuv Riia suisa kolm-ühes sihtkoht. Kui mitte isegi viis-ühes, sest ühe lõunanaabrite turismiportaali kinnitusel ühendab Riia endas Praha õdusust, Berliini kosmopoliitsust ja Pariisi elegantsi.