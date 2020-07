Vaata materjali: on su kleit kuusest või naftast? 

Uurimaks, millest nüüdisaegsed kehakatted valdavalt tehtud on ja kuidas üks või teine materjal vastu peab, suundume Tallinna tehnikakõrgkooli materjaliõpetuse lektori Diana Tuulikuga kaubamaja naistemaailma.

Alustuseks püüavad pilku Marc Aureli erksalillelised Capri püksid. Sildil on kirjas klassikaline teksade koostis: 98% puuvilla ja 2% elastaani. Diana katsub pükse käega ja lisab sildil olevale teabele, et tõenäoliselt on neil pükstel ka mustust hülgav viimistlus. Sellele vihjab sile ja libe kangas. Erinevaid töötlus- ja viimistlusviise on lõputult ja neist enamiku kohta infot tarbija jaoks pole antud. Näiteks väga hästi niiskust imav puuvillane kangas on võimalik immutamise või lamineerimise abil muuta täiesti veekindlaks, aga rõiva sildil on kirjas ikkagi 100% puuvilla.

Kui vahel teatud töötlusviis ongi sildil kajastatud, siis needki märkused jäävad tavatarbijale üldjuhul mõistetamatuks. Kas te teadsite, et kui villase mantli sildil on kirjas "basolan", tähendab see koivastast töötlust?

Kõike materjaliga tehtut ei suuda ka Diana silmaga vaadates ja käega katsudes tuvastada. Mõnikord ta vaid aimab: kui puuvillaste sokkide sildil on hoiatus mitte pesta üle 40kraadise veega, siis tähendab see tõenäoliselt antibakteriaalset (higistamisvastast) töötlust, mis kuumemal temperatuuril võib kaduda.

Viskoos on päritolult keemiline kiud, mida saadakse puidust. Pole vahet, kas kasest, kuusest või eukalüptist. Osal tootjatel on kombeks panna vannirätikute ja hommikumantlite sildile koostiseks bambus. Millegipärast ei panda teiste viskoosist esemete peale kuusk või kask, kuigi valmistamise põhimõte on sama.

Eestis viskoos, Ameerikas rayon

Viskoos ja puuvill on oma keemiliselt koostiselt põhimõtteliselt sarnased, mõlemad tehakse tselluloosist. Vahe on selles, et puuvillakiud on lühike, seetõttu tundub puuvillane kangas katsudes käe all krobeline. Viskooskiudu, nagu kõiki keemilisi kiude, on võimalik toota ka pikana, kangas jääb seetõttu siledam ega määrdu nii kergesti.