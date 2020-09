Seitse märki, et ta kasutab sind lihtsalt ära 

2) Sa oled lihtsalt ilus lisavidin. Mõne kuti jaoks on oluline, et ta jätaks sõpradele hea mulje. Sa võid olla kõige nõmedam inimene, kuid see ei huvita teda, sest sa oled kaunis ja nii arvavad kõik teised. Kui ta üritab sind sõprade ees musitada, siis takista teda ja vaata reaktsiooni.

4) Ta teeb endisele tagasi. See on levinum, kui sa oskaksid arvata. Paljud kutid soovivad kohe uue suhte luua, et endisele silmarõõmule närvidele käia. Kuidas sellest aru saada? Ta viib sind kohtadesse, kus on ka tema endine. Või ta põrkute kogu aeg „juhuslikult“ tema endisega kokku.