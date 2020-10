8 ERINEVAT TÜÜPI: millised rinnanibud on sinul?

Kõigil naistel on nibude piirkonnas karvanääpse, kuid mõne naise rinnad võivad teistest siiski karvasemad olla. Olgu need jämedad puntrad või üksikud - neid võib eemaldada ja hirmu tundma ei pea.

Kui sul on nibu või kaks tavapärasele nibude arvule lisaks - ära muretse! See on küll haruldane juhus, kuid pole haiglaslik. Need meenutavad kühmu või muhku. Kuulsustest on lisanibuga õnnistatud Harry Stylesi, Lily Allenit ja Mark Wahlbergi.