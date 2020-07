KOGENUD ISADE NÕUANDED: kuidas olla hea lapsevanem, ent jääda terve mõistuse juurde? 

"Isadus peaks defineerima selle, kes sa oled kogu oma ülejäänud elu. Võta see omaks. Su töö on tähtis selle pärast, mida see õpetab sulle kui isale. Su suhted on tähtsad selle pärast, mida need õpetavad sulle kui isale. Su raha, ego, sära ... on tähtsad vaid nii kaua, kuni need aitavad sul olla parem isa. Ja sa vajad kõiki vahendeid, millele on võimalik toetuda.