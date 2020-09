TAHAKS TITAT? 6 nippi, kuidas suurendada rasestumisvõimalust

Portaal Your Tango jagab kuus nippi, kuidas maksimeerida võimalust rasestumiseks. Ärge muretsega - enamus neist on väga lihtsad ja meeldivad!

Osad uurijad usuvad, et vahekorras orgasmi kogenud naisel on palju suurem võimalus rasestuda. Põhjenduseks see, et orgasm tekitab emaka kokkutõmbed, mis loovad justkui vaakum efekti. See omakorda tõmbab spermat emakakaela poole.