OLE NUTIKAS JA SÄÄSTA: mida tasub kindlasti suviselt allahindluselt osta? 

Aksessuaarid. Suviste allahindluste parim osa. Värvilised vööd, erksad kotid, ehted, kirjud sallid. Need ei maksa palju, aga kulgevad kenasti augustiga käsikäes septembrisse. See annab ka võimaluse kohe oma allahindlusostu üle rõõmu tunda.

Suvised üleriided. Korralik jope, tagi või mantel on vajalik investeering, võivad aga hooaja alguses ostes üsna kulukad olla. Tasub ära oodata allahindlus ja osta ajatuma disainiga asi, kuna taolised tooted peavad enamasti aastaid vastu.

Klassikaliste mustritega suveriided. Võid olla kindel – meresinised triibud, broderiipits ja elegantse olekuga tumesinine teksa tuleb moodi igal suvel. Kui just need on suvegarderoobist puudu ja kuuluvad lahutamatult sinu stiili juurde, täienda varusid. Tänavusuvistest moeröögatustest kanduvad tulevasse aastasse kindlasti kõik erksad värvid. Murtud roosat aga näeme juba ohtralt sel sügisel.

Kinnised, kvaliteetsed jalanõud. Sellised, millel pole liiga lärmakaid just lõppeva hooaja moeröögatusi. Võid ju mõelda, et sul on juba kaunid kenad kingad kapis olemas, kuid jalatsid on garderoobis ühed kuluvamad asjad. Kui majanduslikku ressurssi jagub ning korralikud, tagasihoidlikud ja kvaliteetsed nahkkingad on mõnusasti üle poole alla hinnatud, tasub teha süda kõvaks ja osta need ära. Poole aasta pärast tänad end investeeringu eest.

Lasteriided järgmiseks hooajaks. Väikesed rüblikud kasvavad nii kiiresti, et selle suve pluus on järgmiseks aastaks väike. Kui näed midagi kvaliteetset ja vajalikku järgmiseks suveks, tasub sellesse investeerida. Targad vanemad ostavadki kallimad ja kvaliteetsemad asjad aasta ette, sest saavad need nii poole odavamalt.