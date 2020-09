AVANE JA PAINDU: 4 joogapoosi, mis tagavad parema seksi

Joogaõpetaja Kristin McGee näitab ette neli joogapoosi, mis parandavad sekselu ja võimendavad su tundeid. Need neli poosi keskenduvad su puusadele, reitele, tagumikule ja keha keskosale. Rääkimata sellest, et need muudavad su keha palju paindlikumaks ja avatumaks! Tõenäoliselt aitavad sul ka suurema tõenäosusega orgasmini jõuda.