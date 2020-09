KÕIK MUUTUB: vaata, mis juhtub su kehaga, kui ületad kolmekümne piiri!

Hormoonide tasakaal muutub vanuse tõustes, mistõttu võib kusagil 35-aastaselt menstruatsioon ja selle keskus kõikuda. Võib alata tavapärasest varem, kesta pikemalt või lühemalt. Veritsus võib suureneda või väheneda. Sama on lugu ka valudega. Väikesed muudatused on normaalsed, kuid kui muutus on väga drastiline, siis tuleks pöörduda arsti poole.

See on tõenäolisemalt kõige šokeerivam avastus, mille teed pesemas käies. See on normaalne, kuigi pole ehk kõige lihtsam sellega leppida. Tõenäoliselt kohtad ka esimesi halle juukseid.