TERAPEUT SOOVITAB | Nii saad lihtsalt enesehinnangut tõsta 

Näiteks märkad end enesele ütlemas, et sa ei saa tööga hakkama. Selline mõte hakkab kohe su enesehinnangut maha tõmbama. Nüüd mõtle veidi, miks sa arvad, et sa ei saa sellega hakkama. Kui leiad, et sul puuduvad vajalikud oskused konkreetse töö tegemiseks, pööra mõte positiivseks ja ütle endale, et pole hullu! Ma ei saagi ju uut asja osata ja püüan kohe leida lahendused, mida vajan selle tööga hakkama saamiseks.

Sõnasta esialgne negatiivne sõnum enda jaoks ümber näiteks nii: «Uued oskused aitavad mul areneda ja selleks tööks vajaminevad oskused arenevad töö käigus. Luban endal olla õpilane ja hakata õppima uut asja, mida ma hetkel veel ei oska.»

See mõtlemine ei hoia enam su enesehinnangut tagasi ja halva, pettunud ja jõuetu emotsiooni asemel annad endale tegutsema asumiseks hoopis toetava emotsiooni.

5. Tee teistele komplimente

Märka, mis sulle teiste inimeste juures meeldib, ja ütle seda neile. Kui sa juba teedki seda, tee veel rohkem. Kui sa aga pole julenud seda varem teha, on aeg alustada. Kui teed teistele komplimente, hakkad neid ka vastu saama. Mõista, et need on tunnustused sinu aadressil. Ehk lühidalt: sa saad elult seda, mida annad!

6. Luba endale midagi senilubamatut

Kohtle ennast hästi. Jah, nüüd ja kohe! Premeeri ennast tehtud pingutuste eest. Või premeeri end selle eest, et otsustad hakata enesekindlamaks. Maailm kohtleb sind sellisena, nagu sina ise ennast kohtled.