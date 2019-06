OLED SETO FOLGIL? Vaata, mida Eestimaa kagunurgas veel teha saab! 

Obinitsa lipuväljaku vastas, kõrgete seto väravate taga asub Setomaa kõige autentsem söögikoht Taarka Tarõ. Vanasse talumajja rajatud restoranis tunned end kui kodus. Tihti küsivad külalised, kas on ikka õiges kohas või on see kellegi kodu. Taarka Tarõs peetakse au sees seto köögi väärikust, aga ka konservatiivsust. Proovi kindlasti tindiruuga: kuivatatud tindikala ja suitsusingiga suppi. See on muide paljude laste lemmikroog!