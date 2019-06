NAPSISENA TEHTUD HÜPE MUUTIS NOORE MEHE ELU: „Tervet eelmist elu tahaks tagasi …“ 

"Just algas suur suvi, ilmad olid mõnusalt soojad ja päikeselised," meenutab Võru vallas Järvere külas elav Janno Kaseleht (34) päeva, mis igaveseks mällu sööbis. Rasked töönädalad selja taga, otsustas kamp sõpru Võru lähedal asuvale Võhandu jõekaldale laupäevaõhtut veetma minna. Kohale jõudes pandi saun kütte ja seltskond nautis mõnusat olengut. Keegi ei osanud aimata, et sellise idülli keskel võiks midagi halvasti minna. Õnnetused ju juhtuvad ikka kellegi teisega ja kusagil kaugel … Saatusel oli aga oma plaan. Jah, just saatusel, sest Janno usub nüüd ettemääratusse.