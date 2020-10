KÕIK PEENISE SUURUSEST: pikkadest, lühikestest ja keskmistest riistadest

Foto: Pixabay

Peenise keskmine suurus. Sina oled sellele mõelnud, GQ toimetus on sellele mõelnud, kõik mehed on sellele mõelnud. Aga tegelikkus on see – siin polegi väga midagi mõelda ja kindlasti ei tasu suuruse üle muretseda. Eriti seepärast, et väidetavalt on kõik jutud keskmise mehe riista suuruse teemal üks hunnik jama.