Inimesed Põhja-Euroopa moodsaimasse kitsetallu kummikutega ei lubata Silja Paavle , täna, 18:01

MINE VÕI KONTSAKINGAGA: Laudad on Andri-Peedol nii puhtad, et neis võib jalutada kasvõi kontsakingaga. Silja Paavle

"Ärge kummikuid jalga pange, määrite veel lauda ära," viskab Andri-Peedo talu perenaine Linda Pajo nalja säärikutega saabunud külalistele. Ent naljast on asi kaugel – Eesti ja ilmselt ka Põhja-Euroopa moodsaim kitselaut on nii puhas, et jaluta või kontsakingaga.