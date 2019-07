Inimesed KÜLAS EESTI TALUDES | Rõuge sepp: „Pole vahet, kus meister oma tööd teeb.“ Silja Paavle , täna, 18:01 Jaga: M

SÕBRALIKULT KOOS: Üllel ja Peetril on kahe peale kuus last. Sellele pildile on jäänud Peetri poeg Mattias ja paari ühine tütar Emma. Foto: Fotod: Silja Paavle, Jun Ishikura

"Kui tahad ellu jääda, pole vaja teha seda, mida teised teevad," leiab Rõuge sepp Peeter Reemann. Tema on oma niši leidnud: teisi tööriistu valmistavaid seppi Eestist ei leia.