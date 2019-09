Vii jalgratas sügisel „tohtri“ juurde

Määrimist vajab nii seisma jääva kui ka edasi sõitva ratta kett. See on töö, millega saad vajadusel kodus ise hakkama, kuid üht-teist tuleb sealjuures arvestada. Esmalt seda, millist ketiõli kasutada. Kindlasti ära mine sõiduriista ligi mõne suvalise määrdeainega: toiduõli ja nafta pole kindlasti sobilikud ja mingi suvaline kuurinurgas seisnud õli samuti mitte. Kõige kindlam on osta ikka spetsiaalne ketiõli. Soovitatavalt tilgutatav, mitte pihustatav.

Pihustatava õli miinus on liigne lenduvus ja kandumine jalgratta osadele, kuhu seda sattuda ei tohiks. Eriti tundlikud on selles suhtes näiteks ketaspidurid, mis asuvad keti vahetus läheduses. Sinna sattunud õli kogub enda külge mustust ja nii hakkavad pidurid peagi kriuksuma, vilisema või muud imelikku häält tegema.

Seega võta hea tilgutatav õli ja kanna seda tilkhaaval igale keti sõlmele. Ära ujuta ketti suvaliselt määrdeainega üle, sest siis on see jällegi magus kinnituskoht mustusele ja tolmule. Kui oled ketti määrinud nii, et keti küljed pole õliseks saanud, oled teinud head tööd. Kui aga natuke on ülearu läinud, pühi liigne määre lihtsalt lapiga ära.