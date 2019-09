Kapsad purki koos seente ja kookosrasvaga: oma nippe jagab näitleja Carmen Mikiver 

“Kui vahtramahl hakkab jooksma, algab ka minu hoidistamishooaeg. Siis tuleb kasemahl. Olen teinud neist küll kalja, küll šampust ja veini. Seejärel tulevad maapirn, karulauk, naat ja muudki umbrohud. Ja siis juba rabarber,“ nimetab Carmen end korilaseks, kes elab loodusega käsikäes. “Või nagu Vigala Sass kunagi ütles, et kõik on meil endal olemas – me ei pea goji-marju ostma. Kuivata tikrid ahjus ära ja ongi nagu rosinad.“