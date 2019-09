LUGEJA KÜSIB | „Kui soovin korteri pärast surma lapselapsele jätta, kas peaksin selle kinkima või pärandama?“ 

Päris elus on paraku lugusid, kus inimene kingib suurest armastusest ja usaldusest kõrges eas oma elukoha ära ...

ja siis tõstetakse pereliige piltlikult öeldes tänavale. Sellisel juhul tuleb juba ette võtta kohtutee, et kinkelepingust taganeda põhjusel, et lapselaps oli jämedalt tänamatu. Kohtus käimine on aga vaimselt ja rahaliselt kulukas. Sellised vaidlused võtavad tihti aastaid, aga vahepeal on samuti tarvis kuskil olla ja elada.

Keerulisemad olukorrad on sellised, kus vanavanem teeb lapselapsele kinke, aga ei tea, milline on lapselapse tegelik majanduslik olukord. Näiteks kui lapselapsel on võlad – olgu need tarbimislaenudest või isiklikult käenduste andmisest jms. Kui korter on lapselapsele kingitud, võivad need, kellele võlgu ollakse, kohtu ja kohtutäituri kaudu ka kingina saadud kinnistu võlgade katteks ära müüa. Kui kodu võlgade katteks müüakse, tuleb heatahtlikul kinkijal kodust välja kolida.

Kinkelepinguga seotud riske saab maandada. Asjaõigusseadus lubab anda korteri kinkijale eluaegse isikliku kasutusõiguse. See kokkulepe tuleb sõlmida notaris ja kanda ka kinnistusraamatusse. See kokkulepe tähendab, et kinkijat ei tohi tema eluajal korterist välja tõsta. Küll aga ei tähenda see automaatselt, et kui kinkijal tekib uus poiss- või tüdruksõber, siis ka neil sama õigus oleks.

Notar aitab leida õige variandi