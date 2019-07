Inimesed KÜLAS EESTI TALUDES | Võhandu ürgoru servale rajatud küünlakoja perenaine: „Endale meeldivat asja tehes kaaluvad plussid üles miinused.“ Silja Paavle , täna, 18:01 Jaga: M

Foto: Silja Paavle

«Elu on liiga lühike, et teha seda, mis sulle ei meeldi. Isegi, kui see on raske,» tuletab Põlvamaal elav Merilin Alve endale sageli meelde. See mõttetera pakub tuge ka äritegevuses – naine valmistab ja turustab väikeettevõtjana Eestis ainulaadseid käsitööküünlaid.