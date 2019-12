Põnevad põhjused: miks külmal ajal pole hea pikalt duši all olla 

Koori nahka. Regulaarne koorimine (mitte tihedamini kui kord nädalas) eemaldab nahalt surnud rakud, aidates niisutavatel ning toitvatel kreemidel kiiremini ja sügavamalt toimida. Pea meeles, et näonahal ei tohi kasutada kehakoorijat, kuna selle koostis on liiga teraline ja karm.

Vali õige kreem. Sul võib olla super hea niisutav kreem, mis toimib kevadel ja suvel väga hästi, aga kui ilm muutub külmaks, vajab su nahk teistsugust hoolitsust. Leia kreem, mis on valmistatud õli, mitte vee baasil. Õli loob nahale kaitsekihi, mis lukustab paremini niiskust. Ka õli tuleb targalt valida, sest liiga rammusad variandid võivad ummistada poore. Head on näiteks avokaado-, kookos- ja mandliõli, mis ei jäta nahka ebameeldivalt rasvaseks. NB! Ka paljud öökreemid on valmistatud õli baasil.

Jalad on karedad? Kui jalad on suvel väsinud ja kuivad, aitab jahutav mündikreem, kuid talvel vajad midagi muud. Vali kreem, mis sisaldab vaseliini või glütseriini. Paksendite puhul hõõru neid õhtuti hellalt kannariivi või pimsskiviga ja kanna niisketele jalgadele rikkalik kiht toitvat ja niisutavat kehavõid. Seejärel tõmba ööseks jalga sokid. Kui probleemiks on kestendavad sääred, koori neid, et kreem saaks oma ülesannet tõhusamalt täita.