8 tegevust, mis aitavad lapsi raamatute maailma juhatada 

Portaal Parenting kirjutab, et mida varem lastes raamatute ja lugemise vastu huvi tekitada, seda parem. Aktiivsemalt hakkavad lapsed lugema siiski alles viie-kuue aastaselt. Samas on ära toodud ka kaheksa igapäevast tegevust, mis aitavad lastes huvi raamatute vastu tekitada.

* Hoia raamatud lapsel käeulatuses. Uuringud on näidanud, et lapsed, kellel raamatud on kättesaadavad ka kodus, õpivad varem lugema ning on haridusjanulisemad võrreldes nendega, kellel ligipääsu raamatutele pole.