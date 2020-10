13 nippi, kuidas oma meigikraami võimalikult kaua kasutada 

Muuda kunstripsmed pikaealiseks

Ribaripsmed pole kindlasti mõeldud vaid ühekordseks kandmiseks, korralikult hooldades saad neid pikalt kasutada. Esmalt noki õrnalt ära kõik liimijäägid, seejärel kasuta vatipulka ja meigieemaldusvett, et eemaldada ripsmetelt üleliigne tušikiht, ning kammi need spiraalharjaga esialgsesse vormi tagasi. Tee seda pärast iga kasutust, nii on need alati kui uued.

Saa kätte kogu huuleläige

Kui huuleläige on juba täitsa otsakorral, eemalda pudeli kaelalt kummiriba. See rõngakujuline tükk aitab uue toote puhul pintslilt üleliigset kogust eemaldada. Kui aga läige on otsa lõppemas, ulatud riba eemaldades ka toote jääkideni pudeli põhjas.

Tee terveks murdunud huulepulk

Suutsid oma huulepulga kogemata pooleks murda? Ikka juhtub! Sulata murdunud osa tagasi välgumihkli abil. Hoia leeki piisavalt lähedal, et murdumiskohad muutuksid pehmeks, aga neid liigselt põletamata. Suru otsad omavahel uuesti kokku ja silu ruttu üleminek näpuga pehmeks.

Loo uus küünelakitoon