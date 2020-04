Inimesed Sünnipäevalaps Leida Rammo: olen eakate sõbrannadega rääkinud – keegi ei taha üle 90 elada, sest pole motiivi! Verni Leivak , täna, 11:32 Jaga: M

GALERII

TUTTAV TEATRIST JA FILMIST: «Ma lausa imestan, et mind tuntakse,» sõnab Leida Rammo. «Ma ei ole ju midagi erilist teinud, et minusse siiani nii hästi suhtutakse. Ju see põhjus ikka näitlemises ole.» Foto: Martin Ahven

Täna saab 96aastaseks näitleja Leida Rammo. Seetõttu taasavaldab Õhtuleht 10. märtsil 2019. aastal Naistelehes ilmunud usutluse.