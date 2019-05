Tuuli Rand: puutun tööalaselt palju kokku sotsiaalmeediaga ja seal toimuv on minu jaoks hirmutav 

Uued tossud muda sees

Kõige värskemad Naistelehe uudised otse sinu postkasti Eelmine suvi muutis kõike. Ödede «Rulli rulli rulli» oli korralik kõrvauss, mida laulsid kaasa väikesed ja suured. «Aimasime, et sellest tuleb hitt, aga kindlalt ei teadnud,» muigab Tuuli, kes koos Kristel Aaslaiuga dünaamilise duo moodustab. Kui produtsent Bert Prikenfeld tüdrukutebändi idee välja käis, siis Tuuli esiotsa ei vaimustunud. «Kas nagu Spice Girls või Suntribe?» küsisin segaduses. Ei kumbagi, vaid midagi täiesti uut.

Miks siis ikkagi peab uute valgete tossudega muda sees rullima? «Kas meid võetakse tõesti nii tõsiselt?» naerab naine üllatunult. «Tahame Ödedega ka piire laiendada. Elu ei pea kogu aeg surmtõsine olema,» rõhutab ta oma motot. Tähelepanelik kuulaja saab muidugi aru, et nalja taha on peidetud sügavam sõnum. Nii räägib «Võõras number» armukolmnurgast ja «Mul on suva» kiusamisest. «Loodan, et mina ja Kristel oleme nüüd need, kellega saab sõud teha,» ihkab lauljanna siiski särtsu ja sära.

VANKUMATU KALJU: Ema haigus tuli paraja šokina. «Õnneks on nüüd kõik korras,» ohkab ta kergendatult. Sellel pildil on ema sülle pugenud umbes aastane Tuuli. Erakogu

Ema haigus

Pärast sünnipäeva sõitis Tuuli nädalaks Saaremaale. Puhkusereisiks seda päris pidada ei saa. Esiteks tuleb kaasa arvuti, sest natuke peab turundustööd tegema. Teiseks ootab ees mitu külaskäiku. «Firmad on vist läbi hammustanud, et detsembris ei tasu pidusid korraldada,» möönab ta kiiret jaanuari ja isegi veebruari. Kõige rohkem soovib ta aga näha lauluõpetajast ema Hellet. «Emal avastati eelmisel aastal rinnavähk. Kuigi kõik on praegu korras, pani see tähtsuse järjekorra paika.» Lihtne näide on üritused ja punased vaibad. «Väga enam sinna ei tõmba. Päeva lõpuks on kõik inimesed samad,» tõdeb ta.

Ema haigus pani Tuuli ka selle üle juurdlema, mis saab elus edasi. Ödedel läheb praegu hästi, aga kauaks, seda ei tea keegi. Igavene see leping ei ole. «Varem arvasin, et tahan teisi laulmisega inspireerida. Neile sel moel energiat anda,» mõtiskleb ta. Nüüd näeb muusik, et selleks on ka teisi võimalusi. «Ma puutun tööalaselt palju kokku sotsiaalmeediaga ja seal toimuv on minu jaoks hirmutav. Lugesin, et noored istuvad tänapäeval kümme tundi ekraani ees,» räägib Tuuli. Vaimne tervis ongi valdkond, millega ta ennast tulevikus kuidagi seob. «See pole õige, et inimesed tunnevad end väärtusetuna, kui neil pole piisavalt jälgijaid,» rõhutab ta päris maailma olulisust. Kusjuures samal teemal tegid Öed loo «Öhuloss», millega ka «Eesti laulul» osaleti. «Mul on tunne, et paljud ei saanud aru, millest «Öhuloss» räägib,» oletab Tuuli. «Kui Instagram ei oleks osa mu tööst, siis ma seal kasutaja ei oleks. Lihtsalt ei viitsi,» on ta kindel.