Mida tohib süüa ja mida mitte? Loe, milline näeb välja kuninglike beebide dieet!

HUSSEIN ANWAR/SIPA/SCANPIX

Pole mingi saladus, et kuninglikul perekonnal on toidu suhtes väga karmid reeglid (näiteks on neil keelatud küüslaugu söömine), ent milline näeb välja kuninglike beebide dieet? Loe, mida hakkab vastsündinud Sussexi beebi suure tõenäosusega sööma!