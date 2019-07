Karm kord: loe, millised reeglid kaasnevad kuninglike peakatete kandmisega! 

"Koronett ei ole ehte, vaid regalia, millel on teatud suveräänsuse ja aadliseisusega seotud funktsioon," seletas juveeliekspert Geoffrey Munn. "Kõige rangemate reeglite järgi kannavad krooni ainult suveräänid ja nende abikaasad. Mõningaid pisemaid peaehteid nimetatakse koronettideks, kuid see on eksitav. Parem seda vältida."

Inglased ise teevad väga selgelt vahet, mis on "hat" ehk kübar ja mis "fascinator" ehk n-ö klambri või paelaga kaunistus juustes. Eestlased seda kultuurilist eripära väga ei jaga, kuid kõige selgemini teeb kahel peakattel vahet kinnituse järgi – kui kübar istub lihtsalt peas, siis fascinator on juustesse kinnitatud.

Fascinator on pidulikum peakate ja seetõttu võib neid näha kuninglike pulmade ning teiste ametlike sündmuste külalistel. Kübarat on peetud aga päevaste kostüümide juures kohustuslikuks. Kuni 50ndate lõpuni nähti daame väga harva kübarata, sest toona polnud neist saanud veel staatuse- ja stiilisümbolit. Ajad on aga muutunud ja nüüd hoitakse neid pigem ametlikeks sündmusteks. Leidub ka kohti, kus kübarate kandmine on keelatud. Wimbledonil palutakse naistel kübarat mitte kanda, sest see võib piirata teiste vaadet. Just sel põhjusel kandis ka Meghan turniiri jälgides hoopis Panama kübarat.