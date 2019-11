Suhtenõu üksi jäänud keskealistele: ära pelga pettuda, leia endale uus kaaslane

Pärast pikaajalise suhte lagunemist ei tihka paljud keskealised enam uut partnerit otsida. Peljatakse nii kohanematust kui ka võimalust taas pettuda. Palusime paarisuhteterapeudil ja koolitajal Kristina Tammel avada levinumaid hirme, mis kaaslase leidmist takistavad.

Vanemal inimesel on kaaslast leida raske, kui mitte võimatu.

Noorena on vajadus oma pere luua suurem, vanemana on see osa elust paljudel juba läbi käidud ja seetõttu pole uue suhte otsimine kõigi jaoks nii oluline. Samas püsib enamikul inimestel suur sisemine igatsus leida sobiv kaaslane. Kui sotsiaalne suhtlusvõrgustik ja aktiivsus selles eas väiksemaks muutuvad, piirab see kindlasti paljusid võimalusi. Hiir jookseb harva magava kassi suhu. Lisaks pole inimene enam nii paindlik kui noorena, tal on palju elukogemusi, mille tõttu on ka suuremad nõudmised ja hirmud, mida tahaks või mida üldse ei tahaks. Seega peab kaaslase soovija ise aktiivsem olema. Kui klassikalised partneri leidmise viisid ­tulemust ei anna, tasub inimestega aktiivsemalt suhelda: alustada vestlust poes, pargis, huviringis jne. Oluline on teada, et silmast silma suhtlus viib alati parema tulemuseni kui ekraani kaudu lävimine. Inimestele meeldib teisi aidata, seetõttu on üks hea võimalus suhtlemise alustamiseks võõralt abi paluda. Ole tutvumiskohtade ja ideede leidmisel loominguline.

Mul on hirm, et suhe ei jää kestma või partner pole see õige.

Garantiid suhte kestma jäämiseks ei anna keegi. Kõik sõltub sellest, milline on mõlema panus. Tihti arvatakse, et suhe tekib ja toimib iseenesest. Et kui leiad õige partneri, siis ongi kõik hästi. Kui nii pole, sattusid järelikult vale partneri otsa. Kahjuks ei ole see tõsi. Suhe nõuab elukestvat tööd ja pidevat värskena hoidmist. Kui mõlemad partnerid tegelevad sellega teadlikult, on päris suur võimalus, et suhe kestab. Rutiin tapab suhte kiiresti.