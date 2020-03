VANA KULD | Lapsena küüditatud Lagle Parek: „Mul on tänini silme ees pilt, kuidas õde ronis viimasena autole, ühe kaenla all padi ja teises petrooleumlamp.“

«Enne kui asun oma loo juurde, tahan öelda, et minu hinge peal on üks moment, mis teeb au just Eesti inimestele ja millest pole räägitud. Kuna mina olin laps, kui mind Eestist ära viidi, tahan selle ka ära rääkida,» alustab Lagle Parek oma meenutusi küüditamisest.